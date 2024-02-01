يزن النعيمات بالتشكيلة المثالية لدور ثمن النهائي من كأس آسيا

الوكيل الإخباري - اختير مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات، ضمن التشكيلة المثالية لدور ثمن النهائي من كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي الخميس.



وسجل النعيمات (24 عاما) مهاجم الأهلي القطري، هدفين مهمين لمنتخب "النشامى" أمام كوريا الجنوبية في دور المجموعات (2-2)، وفي العراق خلال الانتصار المثير (3-2) في ثمن النهائي.



ويعول الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المغربي الحسين عموتة على النعيمات إلى جانب المهاجمين موسى التعمري، لاعب نادي مونبيليه الفرنسي، وعلي علون مهاجم الشمال القطري خلال مواجهة طاجيكستان الجمعة، في ربع نهائي البطولة القارية، وسط تطلع تحقيق إنجاز تاريخي في بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى.



وبلغ المنتخب الوطني دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي الصين 2004 بقيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، وقطر 2011 بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد.

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