يزن النعيمات ورونالد وانجا يتفوقان على نجوم الفيصلي والوحدات

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الوكيل الإخباري - أنس عشااختتمت الأحد منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة.وإليكم ترتيب هدافي دوري المحترفين قبل انطلاقها :- "11" أهداف : رونالد وانجا "السلط" ويزن النعيمات "سحاب".- "8" أهداف : حمزة الدردور "الرمثا".- "6" أهداف : دوغلاس "شباب الأردن"، حمزة الصيفي، علي علوان "الجزيرة" و محمد أبو زريق "الرمثا".- "5" أهداف :أحمد العرسان "الفيصلي"، إبراهيم الجوابري "الوحدات".- "4" أهداف : محمود زعترة "الوحدات"، محمد عبد المطلب "البقعة "، عبدالله العطار "الجزيرة" ومحمد العكش "الفيصلي".- "3" أهداف : عامر جاموس "الجزيرة"، أحمد أبو حلاوة "شباب العقبة"، حسان الزحراوي " الرمثا"، محمد راتب الداوود، محمود مرضي "السلط"، خلدون الخزام " الجليل "، عدي القرا، إبراهيم الرواد وسند جعارة "معان "، خالد الدردور "شباب الأردن"، عبد العزيز نداي، أنس العوضات و يزن العرب "الوحدات" مصطفى كمال "الحسين"، وعبدالله خالد عوض ، مارديك مارديكيان "الفيصلي".-هدفان: عيسى السباح "شباب العقبة" يزن ثلجي، أحمد الصغير "سحاب"، أوتيمار، أحمد ياسر وبادو " الحسين "، عبدالله ذيب وزيد أبو عابد " السلط"، هشام الصيفي، سالم العجالين و محمد أبو زريق "الفيصلي"، خالد أبو رياش "شباب الأردن" شاهر شلباية "الحسين إربد"، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب "الجزيرة" ،أحمد سمير،أحمد ثائر، أحمد زريق ، عبدالله نصيب، سليمان أبو زمع ومنذر أبو عمارة "الوحدات "، مصعب اللحام، ماجد عثمان، كوليبالي "الرمثا " وعمرو الشحات "معان".- هدف واحد: علي صالح وبسام دلدوم "البقعة"، خالد البري، وليد الدرايسة ومحمود موافي "معان"، أحمد أبو شعيرة خضر الحاج، محمد الباشا "الجزيرة"، عمر عبد الرزاق، لؤي الدردور، ليث البشتاوي، عامر علي، فارس غطاشة وصدام الشهابات "الجليل"، محمد بني عطية، أحمد عبدالحليم، وسام أبو دعابس وأحمد أبو جادو" سحاب "، فراس شلباية، سوني سعد، محمد الدميري و خالد عصام " الوحدات"، يوسف أبو جلبوش، يوسف الرواشدة، أمين الشناينة، إبراهيم دلدوم، ورد البري، مجدي العطار، وأنس جبارات "الفيصلي"، أدهم القرشي، محمد مصطفى ومحمد كلوب "السلط"، أحمد ياسر، سعد الروسان، ياسر الرواشدة، لؤي عمران، محمد القيسي، محمد الموالي، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، محمد أبو طه، حمزة نعيم، وسيم ريالات ومحمد خالد ذيب "شباب الأردن"، بشار ذيابات، مهند خير الله "الرمثا" وأحمد العيساوي، موسى الزعبي، خالد الردايدة، محمود شوكت، زكي أبو ليلى، إريك "شباب العقبة".