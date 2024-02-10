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السبت، 10-02-2024 02:40 م

4 من لاعبي النشامى يحترفون في الأندية القطرية

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الوكيل الإخباري -  يشهد الدوري القطري احتراف العديد من اللاعبين الأردنيين، الذين يلعبون لأندية كرة القدم من الدرجة الأولى دوري (نجوم قطر).

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وتضم قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم أربعة لاعبين يلعبون حاليا في أندية الدوري القطري، ويقدمون أداء جيداً لاقى استحسان النقاد.

يزن النعيمات: مهاجم صريح في نادي الأهلي القطري، أثبت النعيمات نفسه في الدوري الأردني ومع منتخب النشامى ليتلقى عدة عروض قبل أن يوافق على عرض الأهلي القطري حيث وقع له مقابل 700 ألف دولار منها 210 الاف دولار ذهبت لناديه الأم سحاب، أداء نعيمات فتح المجال أمام تكهنات حول تلقيه عروضاً في قابل الأيام.

علي علوان: مهاجم (جناح أيسر) الشمال القطري، يُعتبر أحد اللاعبين المميزين، حيث يتمتع بقدراته كهجوم أو صانع ألعاب، وقد بدأ مسيرته في الجزيرة الاردني قبل أن ينتقل إلى الشمال القطري.

يزن العرب: قلب دفاع نادي معيذر القطري "وقع على كشوفات النادي خلال البطولة الحالية"، لعب العرب لنادي الجزيرة الأردني حتى انتقاله إلى نادي الوحدات الأردني، ثم خاض تجربة الاحتراف في الدوري الماليزي سيلانجور والتي انتهت بفسخ عقده وإيقافه مدى الحياة بعد حادثة شجاره مع الحكم.

إبراهيم سعادة: لاعب وسط نادي (الخور القطري)، يعد سعادة من أبرز نجوم كرة القدم الأردنية، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب محلي الموسم الماضي، وبدأ مسيرته الكروية بفرق الفئات العمرية للوحدات، قبل أن ينتقل للجزيرة، ليقوم نادي الحسين إربد بشراء عقده، وكان قد أعلن ناي الخور القطري ضمه للاعب إبراهيم سعادة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعلب في صفوف النادي عقب انتهاء عقده مع فريق الزوراء العراقي، الذي كان يلعب معه على سبيل الإعارة من صفوف فريق الحسين إربد.

 

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