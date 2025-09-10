الأربعاء 2025-09-10 08:16 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 10-09-2025 06:27 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس، اليوم الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلاً يومي الخميس والجمعة، لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس، السبت، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 14، وفي مرتفعات الشراة 25 - 15، وفي مناطق البادية 35 - 18، وفي مناطق السهول 30 - 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 27، وفي البحر الميت 37 - 26، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 10-9-2025

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ترامب وبوتين

عربي ودولي ترامب: سأجري مكالمة مع بوتين هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل

فلسطينيتان بالقرب من جثمان شهيد في

فلسطين شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- تعلن شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة معان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10-9-2025، من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 4:00 عصراً.

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

إسرائيل استهدفت قيادات حماس في قطر

عربي ودولي سفير إسرائيل لدى واشنطن يهدد باستهداف قيادة حماس مجددا

رافعة

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر



 
 





الأكثر مشاهدة