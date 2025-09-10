تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلاً يومي الخميس والجمعة، لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس، السبت، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 14، وفي مرتفعات الشراة 25 - 15، وفي مناطق البادية 35 - 18، وفي مناطق السهول 30 - 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 27، وفي البحر الميت 37 - 26، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.
