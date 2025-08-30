تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الثلاثاء، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانًا.