السبت 2025-08-30 11:28 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 30-08-2025 08:11 ص

الوكيل الإخباري-    يكون الطقس اليوم السبت، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الثلاثاء، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانًا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 18، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت وخليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.

 
 
