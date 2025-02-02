تفاصيل جديدة بخصوص المنخفض القطبي وثلوج على هذه المناطق

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجحت إدارة الأرصاد الجوية تأثر المملكة تدريجياً الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي، يتمركز فوق جزيرة قبرص.

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وأضافت في اخر تحديث على نشرتها الجوية أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ليصبح الطقس بارداً وغائماً مع هطول الأمطار في شمال المملكة، تمتد لاحقاً إلى المناطق الوسطى، وقد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد.



وأشارت إلى أن الرياح الغربية تنشط الأربعاء، حيث تصل سرعتها في بعض المناطق إلى حوالي 60 كم/الساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار، خاصة في مناطق البادية.



ويزداد ساعات الليل تأثير المنخفض، وتمتد الهطولات لتشمل معظم المناطق، مما يزيد من فرص تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.



وبحسب الأرصاد الجوية، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا على المملكة الخميس وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، ويكون الطقس باردا جدا وغائماً وماطراً في مختلف المناطق.



وتشير التوقعات إلى أن الأمطار ستكون غزيرة أحياناً، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إذ تتهيأ الفرصة خلال ساعات الفجر والصباح لهطول زخات ثلجية ممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وسط رياح نشطة تزيد من الشعور بالبرودة القارسة، بحسب الأرصاد.

وبينت أن تأثير المنخفض يتراجع الجمعة، وتضعف فرص الهطولات مع بقاء الطقس باردة جدا، فيما تزداد فرص تشكل الصقيع والانجماد خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المرتفعات والمناطق الصحراوية.



وحذرت إدارة الأرصاد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة الأمطار، خاصة خلال الليل، تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح، خاصة في مناطق البادية.



كما حذرت من شدة سرعة الرياح التي قد تصل إلى 60 كم/الساعة، مما يؤدي إلى تطاير الأجسام غير المثبتة، انزلاق المركبات على الطرق المبتلة بفعل الأمطار أو الصقيع، تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.