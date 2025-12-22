تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الإثنين 2025-12-22 09:00 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الاثنين، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
العاصمة عمان
وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة ويبقى الطقس حتى الخميس، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 15 - 4، وفي مناطق البادية 18 - 5، وفي مناطق السهول 17 - 6، وفي الأغوار الشمالية 23 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 14، وفي البحر الميت 22 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 12 درجة مئوية.

 
 


