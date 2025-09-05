طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة غداً الجمعة

ويكون الطقس نهاراً معتدلاً في أغلب مناطق المملكة، فيما يسود طقس حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس لطيفاً في معظم المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد: درجات حرارة قياسية في المملكة بلغت 49.6 مئوية خلال آب الماضي
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
الأرصاد: أجواء معتدلة حتى السبت وحارة في الأغوار والعقبة
-
الأرصاد الجوية تشارك في منتدى التعاون العربي الصيني
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الثلاثاء
-
طقس الثلاثاء .. أجواء معتدلة بمعظم مناطق المملكة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد