طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة غداً الجمعة

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة العظمى يوم غدٍ الجمعة قليلاً عن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة.





ويكون الطقس نهاراً معتدلاً في أغلب مناطق المملكة، فيما يسود طقس حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس لطيفاً في معظم المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.