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الإثنين، 29-01-2024 06:11 ص

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاثنين باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون في المناطق الشمالية والوسطى الغربية غزيرة احياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.

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وأشارت الأرصاد في نشرتها اليومية إلى إحتمالية ضعيفة لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج مع المطر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (الشراه) ولفترة قصيرة وغير مؤثرة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة  تنشط على فترات.


وحذرت من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري. 


 




 

 


 

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