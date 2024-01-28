تجدد هطول الأمطار الغزيرة والاجواء شديدة البرودة اليوم

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاحد باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وتشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه مع ساعات الليل تزداد الأجواء برودة، ويتوقع في ساعات متأخرة من الليل أن تكون الهطولات المطرية غزيرة في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من احتمال ضعيف في ساعات الليل من تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشمالية ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.