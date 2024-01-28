الأحد 28-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 28-01-2024 05:25 م

مستجدات الحالة الجوية وفرص تساقط الثلوج يوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الاجواء يوم غد الاثنين باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، تكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية .

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ووفق ادارة الارصاد الجوية في ساعات الليل تزداد كميات الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة مع هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى قد تكون غزيرة لفترات ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، كما ويتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وفي ساعات متأخرة من الليل هناك إحتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج مع المطر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (الشراه) ولفترة قصيرة وغير مؤثرة.

 

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