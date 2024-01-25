أجواء عاصفة وماطرة .. منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الخميس باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق ويتوقع تعالى هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا أكثر برودة وغائمة مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة حيث تمتد في ساعات متأخرة من الليل الى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



أما يوم الجمعة أشارت إلى أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية أكثر برودة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود اجواء عاصفة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد أحيانا، مع تحذير عالي من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.