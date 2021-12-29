الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

الطراونة يؤكد توافر لقاح كورونا في مستشفى الكرك الحكومي

افتتاح أعرض نفق في الأردن - صور

الحكومة ترصد اكثر من 16 مليون دينار نفقات لمجلس النواب - ارقام

هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

أكثر من 29 ألف طالب يقدمون امتحان التربية الإسلامية التكميلي غدا

حالة عدم استقرار جوي تشتد الجمعة

الخرابشة: نعمل على تطوير قطاع الكهرباء في الممكلة

الصحة تحذر الأردنيين

وفيات الأربعاء 29-12-2021

صرف الدفعة السادسة من تكافل 3 خلال يومين

الأربعاء، 29-12-2021 07:03 ص

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

شجرة 2


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة،  الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، باردة في أغلب المناطق، ويحتمل مع ساعات المساء والليل سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


خليج العقبة:
 الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناًوالبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:


- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1656

حالة عدم استقرار جوي تشتد الجمعة

122021212149819760074

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

12202127164558157118433

عقل لـ الوكيل : حالة عدم استقرار جوي وتحذير من السيول

0L5A1603

أجواء باردة في أغلب المناطق الثلاثاء

12202113103240514340323

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

122020111545504204936

الارصاد توضح لـ الوكيل حول فرص تساقط الثلوج

أخبار متعلقة
الأردن نهار

ارتفاع قليل على درجات الحرارة

0L5A1632

درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة اليوم الأربعاء

شجرة 2

ارتفاع قليل على درجات الحرارة في أغلب المناطق

مطر 1

أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق

مطر4

زخات من المطر على بعض المناطق في المملكة

مطر 2

منخفض جوي تشهده المملكة اليوم الأربعاء