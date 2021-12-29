أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، باردة في أغلب المناطق، ويحتمل مع ساعات المساء والليل سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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خليج العقبة:

الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناًوالبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:



- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر.