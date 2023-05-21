الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

تصرف غريب لرئيس وزراء كندا يجلب له موجة من الانتقادات

وزير الداخلية يلتقي نظيره العراقي في بغداد

السير تكشف أسباب الازدحامات عند جسر الكومودور وشارع الاستقلال وشارع الجامعة

هيلاري كلينتون تتحدث عما سيمثل نهاية لأوكرانيا والديمقراطية في الولايات المتحدة

ضبط سائق حافلة قطع الإشارة الحمراء 3 مرات خلال رحلة واحدة في الزرقاء

الخارجية: اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى تصعيد خطير ومرفوض

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للأقصى

انقلاب مركبة في الرابية باتجاه دوار المدينة الرياضية

10 قتلى بإطلاق نار خلال سباق سيارات في المكسيك

للاردنيين الباحثين عن عمل .. وظائف شاغرة

الأحد، 21-05-2023 06:17 ص

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

البلد


الوكيل الاخباري - الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد الجوية.

اضافة اعلان


ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة


التحذيرات ليوم الاحد:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202317204840237147499

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

ك

المملكة على موعد مع عواصف ترابية تنعدم فيها الرؤية في بعض المناطق

مطر 1

احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر اليوم

520235181457934306438

الأرصاد: أمطار محتملة غدا على هذه المناطق

83fae4fb-shutterstock_1342192166-730x438-1

تطورات حالة الطقس الجمعة- تحذيرات

1684475892644

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

أخبار متعلقة
ابراج السادس

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

الأردن نهار

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

ابراج السادس

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

420239133150464240028

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

شتاه

الأرصاد: فرصة لتساقط زخات من المطر غداً

عمان

أجواء لطيفة اليوم في أغلب المناطق ومعتدلة غدا