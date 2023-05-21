أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة



التحذيرات ليوم الاحد:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

