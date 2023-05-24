أجواء معتدلة الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - ستكون الأجواء اليوم الاربعاء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة لفترة محدودة، والرياح جنوبية شرقية تتحول مساءً الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الاربعاء:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري.

