الأربعاء 24-05-2023
الوكيل الاخباري

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

البث المباشر لـ"برنامج الوكيل"

فيديو - سيول تجرف قطيعا من الإبل في السعودية

أجواء معتدلة الحرارة في المملكة اليوم

وفيات الأربعاء 24-5-2023

مدرسة دير أبي سعيد تحتفل بقرب زفاف ولي العهد

مديرية الأمن العام تشارك بحملة " بسواعدنا ... نحمي بيئتنا "

بحث استعدادات المخيمات للاحتفال بعيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

إغلاق الطريق الخلفي بالعقبة لإعادة تأهيله

معلومات مهمة عن الآنسة رجوة عروس الأمير الحسين

الأربعاء، 24-05-2023 06:16 ص

أجواء معتدلة الحرارة في المملكة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الاخباري - ستكون الأجواء اليوم الاربعاء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة لفترة محدودة، والرياح جنوبية شرقية تتحول مساءً الى  جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان


 ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،  والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات ليوم الاربعاء:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202319105630513699637

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

0L5A2004

انخفاض قليل على درجات الحرارة الثلاثاء وفرصة ضعيفة لسقوط زخات مطرية

5202320122329905612074

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

غبار

المملكة تتأثر بمنخفض خماسيني اليوم

5202318195412613039438

منخفض جوي خماسيني يؤثر على الاردن الاثنين - تحذيرات

البلد

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

أخبار متعلقة
ابراج السادس

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

حرارة 2

المملكة تشهد ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

4202325164724731799692

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

ابراج السادس

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

420231822317898533904

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

420232516131376375615

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات