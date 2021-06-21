أطول نهار خلال العام اليوم

الوكيل الإخباري - يصادف ، اليوم الاثنين ، موعد الانقلاب الصيفي لهذا العام وذلك في تمام الساعة (06:32) صباحا حيث تشرق الشمس من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها ( 61 ) درجة في تمام الساعة ( 5 ) و ( 30 ) دقيقة، وتغيب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها (299) درجة وذلك في تمام الساعة (7) و ( 45 ) دقيقة ، وفق ما صرّح به مدير ادارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب.



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وتابع في تصريح سابق وصل " الوكيل الإخباري" : بذلك يكون طول النهار ( 14 ) ساعة و (15 ) دقيقة، وهو أطول نهار خلال العام، بينما يكون طول الليل ( 9 ) ساعات و(45) دقيقة وهو اقصر ليل خلال العام، ومع بداية الإنقلاب الصيفي تكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23.5 درجة تقريبا.



واضاف آل خطاب ، بأنه من الجدير بالذكر بأن فصل الصيف حسب علم الارصاد الجوية يبدأ في الاول من شهر حزيران وينتهي مع نهاية شهر اب من نفس العام، وفي هذه الفترة تشهد المملكة عادةً موجات حر والتي يكون مصدر الرياح فيها غالباً من شمال الجزيرة العربية، نظراً لامتداد تأثير المنخفض الموسمي الهندي والذي قد يصل تأثيره احياناً إلى اواسط أوروبا.





وأشار إلى أن درجات الحرارة ترتفع، لتتجاوز خلال الموجات الحارة حاجز 40 درجة مئوية احياناً في بعض مناطق المملكة ، خاصة مناطق البادية والاغوار والعقبة.



وافاد آل خطاب بان المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى خلال فصل الصيف مناخياً يبلغ في العاصمة عمان 32.0°س، كما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 18.5 س°، بلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مدينة عمان 43.5 س° بزيادة عن معدلها العام بمقدار 11.0 س° وذلك بتاريخ 30/07/2000 و 20/08/2010، فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى 7.8 س° بتاريخ 07/06/1933 وهي اقل من معدلها العام بمقدار 9.7 درجة مئوية.



"أما على مستوى المملكة فان أعلى درجة عظمى مسجلة خلال فصل الصيف بلغت 50 س° في محطة مزرعة الجامعة بتاريخ 09/06/2002، فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى 2.0 ما دون الصفر المئوي في محطة الشوبك بتاريخ 05/06/1987، وقد تشهد هذه الفترة سقوط أمطار صيفية كما حدث اخيراً في العام 2019 ، فيما شهدت محطة رصد السلط اعلى كمية مطري يومي في فصل الصيف بلغ 32.2 ملم بتاريخ 12/06/2018" ، وفق آل خطاب .