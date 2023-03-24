أمطار غزيرة قادمة إلى المملكة في ثالث أيام رمضان

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة غدا السبت بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة،كما يتوقع أن تكون الأمطار لفترات متفاوتة غزيرة احيانا خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار احيانا في مناطق البادية تتحول مساءً الى شمالية غربية نشطة السرعة

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التحذيرات ليوم السبت :

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.