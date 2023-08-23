ارتفاع آخر .. تعرف على مناطق تصل الحرارة فيها إلى 40 درجة اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم الاربعاء ، بحيث تسود اجواء حارة في مختلف مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً قد تثير الغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.

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ونوهت ان درجات الحرارة في العقبة والبحر الميت اليوم ستتجاوز عتبة الـ 40 درجة مئوية أما عمان تكون درجة الحرارة فيها 37 درجة مئوية.



كما حذرت عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات ومن عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

