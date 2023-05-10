ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ، الأجواء دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق دائرة الارصاد الجوية.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

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أما يوم الخميس نهاراً: ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل درجة الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، الاجواء حارة نسبياً ومغبرة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر تثير الغبار في العديد من المناطق.

التحذيرات ليوم الخميس :



- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم احياناً على الطرق الصحراوية.