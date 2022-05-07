السبت 07-05-2022
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السبت، 07-05-2022 02:14 م

ارتفاع على الحرارة الأحد وتحذيرات من الغبار

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن الحرارة تسجل يوم غدٍ الاحد ارتفاع قليل مع بقاء الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، يوم الاثنين لتسجل ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وتحذر الدائرة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

اما الثلاثاء تبقى الأجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

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