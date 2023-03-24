الجمعة 24-03-2023
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الجمعة، 24-03-2023 10:14 ص

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الجمعة

شمس


الوكيل الاخباري- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الجمعة، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، محملة بغبار خفيف قد يسود أجزاء من مناطق المملكة خاصة المناطق الشرقية.

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وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلا باردة نسبياً بوجه عام، مع استمرار وجود كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى.


يتأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي السبت، حيث تغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة.


ويتوقع أن تكون الأمطار لفترات متفاوتة غزيرة أحيانا وبالأخص في المناطق الجنوبية من المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار أحيانا في مناطق البادية تتحول مساءً إلى شمالية غربية نشطة السرعة.


الأحد، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ مع بقاء الأجواء باردة وغائمة مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن مختلفة من المملكة، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في أجزاء محدودة ولفترات قصيرة في المناطق الغربية من المملكة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.


 




 

 


 

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