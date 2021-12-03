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الجمعة، 03-12-2021 08:39 ص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة الجمعة

الاردن اولا


الوكيل الإخباري - يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتكون الأجواء يوم الأحد، باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويحتمل في ساعات المساء هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية .  وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6، وفي مرتفعات الشراة 15 - 5، وفي مناطق البادية 20 - 9، وفي مناطق السهول 18 - 10، وفي الأغوار الشمالية 25 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 26 - 14 درجة مئوية.


 




 

 


 

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