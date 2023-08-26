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السبت، 26-08-2023 03:19 م

الأردنيون على موعد مع تغير ملموس على حالة الطقس

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشير النشرة الجوية لدائرة الارصاد الجوية الى تغيرات ملموسة على درجات الحرارة خلال الاسبوع الحالي بالمُقارنة عما كان عليه خلال الأسبوعين الماضيين. 

وبالتفاصيل يطرأ يوم الاحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا الى حارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة .

ويوم الاثنين تبقى الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة  

اما يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق ، وحارة نسبياً الى حارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة .

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