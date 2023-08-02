الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام يكشف تفاصيل القبض على ١٠ تجار مخدرات - صور

خلال ساعات .. انخفاض ملحوظ على اسعار الذهب في الأردن

أمانة عمان وإدارة السير تبحثان الحلول المرورية لعدد من المواقع

وزارة التربية تنعى أحد موظفيها

التربية توضح حول تعيين معلمين جدد

وزير الزراعة تعليقا على إلغاء نظام الدوام المرن: أدواته لم تلب الاحتياجات

تجارة الزرقاء تنظم ورشة لمناقشة تعليمات التنزيلات والتصفية

وزارة التربية توضح حول دوام المدارس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

وفد حكومي يزور القرية الذكية في معان

الأربعاء، 02-08-2023 01:51 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

7202327165120922871245


الوكيل الاخباري - انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام ، لتصبح الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حر33

تفاصيل الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة

0

الأرصاد مع الأجواء الحارة .. تُحذر من خطر التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة

7202329102926187005831

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

7202324643402991914

الأرصاد: تموز 2023 يحتل الترتيب الثالث خلال 100 عام بارتفاع درجات الحرارة

حر11

الأرصاد تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة اليوم

7202313174314529745993

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

أخبار متعلقة
7202323105736243120356

الارصاد تبشر الاردنيين : انخفاض اخر على الحرارة

حار

أجواء حارة اليوم والأرصاد تكشف موعد انحسارها

7202320122724818650935

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

7202313174314529745993

الأردن بقبضة الموجة الحارة .. إليكم تطورات الطقس

7202320122724818650935

تطورات الموجة الحارة في الاردن

7202318134539599701207

4 أيام حارة بانتظار الاردنيين .. وهذه تفاصيلها