تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام ، لتصبح الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات :

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

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