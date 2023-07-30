تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بحيث تسود أجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات :



- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

- عدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة.

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