الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

الجيش السوداني يعلن مقتل 21 عنصرا من قوات الدعم السريع في أم درمان

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية

الحنيطي يفتتح دورة القيادة والأركان 64 المشتركة 28

اعتماد 1620 طلبًا لوظائف الفئة الثالثة في صندوقي الحج و"أموال الضمان"

ابو حماد يحذر من فقدان الاسواق الخارجية بعد تطبيق التعليمات السعودية

صرف مستحقات المنح والقروض لطلبة هذه الجامعات - أسماء

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لإشغال وظائف في بلدية عجلون - أسماء

هام من ديوان الخدمة للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في هذه المؤسسات

ترجيح إدراج "معدل السير" على جدول أعمال مجلس النواب الأربعاء

إنتاج فيلم عن البترا بتقنية ثلاثية الأبعاد لزيارتها افتراضيا

الأحد، 30-07-2023 03:36 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

7202313174314529745993


الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بحيث تسود أجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات :

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.
- عدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202325135429815115416

بعد تحسن الطقس .. عودة الأجواء الحارّة في هذا الموعد !

حرارة5

الأرصاد: عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اليوم

7202323105736243120356

الارصاد تبشر الاردنيين : انخفاض اخر على الحرارة

١

الأرصاد: انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

حار

أجواء حارة اليوم والأرصاد تكشف موعد انحسارها

7202320122724818650935

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

أخبار متعلقة
7202320122724818650935

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

7202321231653258784064

بشرى سارة للأردنيين .. بدء رحيل الموجة الحارة بهذا الموعد

yy

المملكة على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة مطلع آب المقبل

7202313174314529745993

الأردن بقبضة الموجة الحارة .. إليكم تطورات الطقس

حر11

الأرصاد: تسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 5 درجات اليوم

7202318134539599701207

4 أيام حارة بانتظار الاردنيين .. وهذه تفاصيلها