تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات :

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشرقية.

اضافة اعلان