الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 31-07-2023 04:20 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشرقية.

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