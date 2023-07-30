بعد تحسن الطقس .. عودة الأجواء الحارّة في هذا الموعد !

الوكيل الاخباري - يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع على الحرارة وتعود الأجواء ما بين حارة نسبياً إلى حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية .



وتبقى الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء ما بين حارة نسبياً إلى حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة، سيما في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



ويطرأ اليوم الأحد، انخفاض على درجات الحرارة وتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة .

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