الأرصاد الجوية تحذر المواطنين خلال الساعات القادمة - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تدعو ادارة الارصاد الجوية السائقين خلال الساعات القادمة لأخذ الحيطة والحذر عند التنقل على الطرقات الخارجية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح الجنوبية الغربية النشطة والتي قد تصل الهبات المرافقة لها لـ 60 كم/الساعة.



كما تحذر الادارة من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.



ووفق الادارة يتوقع في ساعات المساء أن تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تزداد كميات الغيوم وتسقط زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الجنوبية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء والليل الى جنوبية غربية تنشط على فترات وتثير الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وفق الأرصاد الجوية.

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