الأحد 21-11-2021
الوكيل الاخباري

الأشغال تعلن عن فتح طريق وادي الموجب

عبيدات : تطعيم فئة الطلاب من ١٢-١٨ سنة مصلحة وطنية

البنك المركزي: ارتفاع الدخل السياحي في المملكة

الأرصاد تؤكد على التحذيرات اليوم الاحد خلال تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي

الصحة: دخلنا بموجة كورونا الثالثة

350 ألف دينار جوائز نهاية العام مع تجاري توفيري

المياه : نحو مليون م3 خزنتها السدود من اول هطول مطري- صور

الاشغال تتعامل مع انهيارين صخريين على طريق ذيبان-الموجب

إغلاق نفق المدينة لصيانة منهل

الأمن : 18136 بلاغاً خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

الأحد، 21-11-2021 11:28 ص

الأرصاد تؤكد على التحذيرات اليوم الاحد خلال تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي

1120212173111328030544


الوكيل الإخباري- أكدت إدارة الأرصاد الجوية على التحذيرات التي تترافق مع حالة عدم الإستقرار الجوي المؤثرة منذ الجمعة ويستمر تأثيرها اليوم الاحد .

اضافة اعلان


حيث تؤكد على الأبتعاد عن مجرى السيول والأودية وأخذ الحيطة من ارتفاع منسوب المياه، حيث تتعرض أثناء النهار أجزاء متفرقة من المملكة لزخات من لأمطار  يتوقع أن تكون غزيرة أحيانا بالذات أجزاء من جنوب ووسط المملكة بما فيها العاصمة عمان وايضا أجزاء من المناطق الشمالية والشرقية  من المملكة ، مرفقة صورة لرادار الطقس الخاص بمتابعة الهطولات المطرية تبين آخر تحديث للهطولات المطرية.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120212095512991991988

الأرصاد الجوية: انحسار المنخفض الجوي اليوم

شوارع 3

أمطار غزيرة لفترات محدودة في المملكة

fff

الارصاد تكشف تطورات الحالة الجوية وتحذر من طقس الاحد

f5ed6946-59c0-4f65-8968-42e29e1c7efb

الأرصاد الجوية تحذر من خطر تشكل السيول

مطر 7

أمطار غزيرة لفترات محدودة خلال ساعات النهار

ف

الارصاد الجوية تحذر من طقس السبت

أخبار متعلقة
420218101832421219132

منخفض جوي مصحوب بامطار الاسبوع المقبل

420202274754140074675

الأرصاد: أجواء مغبرة في معظم مناطق المملكة

1120218163547263504323

الأرصاد تحذر من طقس السبت

11202127171635945954

لا منخفضات الايام المقبلة.. والاردنيون يصلون استسقاءً الجمعة

10202123122132707301155

الأرصاد لـ الوكيل: زخات متفرقة تشهدها المملكة الجمعة