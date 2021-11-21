الأرصاد تؤكد على التحذيرات اليوم الاحد خلال تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة الأرصاد الجوية على التحذيرات التي تترافق مع حالة عدم الإستقرار الجوي المؤثرة منذ الجمعة ويستمر تأثيرها اليوم الاحد .

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حيث تؤكد على الأبتعاد عن مجرى السيول والأودية وأخذ الحيطة من ارتفاع منسوب المياه، حيث تتعرض أثناء النهار أجزاء متفرقة من المملكة لزخات من لأمطار يتوقع أن تكون غزيرة أحيانا بالذات أجزاء من جنوب ووسط المملكة بما فيها العاصمة عمان وايضا أجزاء من المناطق الشمالية والشرقية من المملكة ، مرفقة صورة لرادار الطقس الخاص بمتابعة الهطولات المطرية تبين آخر تحديث للهطولات المطرية.



