الأرصاد تتوقع انخفاض الأمطار 30% عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف

الوكيل الإخباري -

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بحسب التنبؤات الموسمية أن يكون معدل الأمطار خلال موسم الخريف الحالي أقل 30% من معدلاتها الطبيعية من كل موسم خريفي .

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وقالت الأرصاد اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" إن المملكة شهدت حالتين من عدم الاستقرار الجوي منذ بدء فصل الخريف الحالي متوقعة مزيد من الهطول المطري.



وأضافت أن المملكة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوي متوسطة مصحوبة بتساقط أمطار متفرقة يوم الثلاثاء القادم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة .



وأشارت أن الأمطار ستكون متفرقة على المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية .

