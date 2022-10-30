الأحد 30-10-2022
الوكيل الاخباري

إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

الضمان يأمل بمنح التعديلات الأخيرة صفة الاستعجال

تعطل حافلة بالقرب من دوار الداخلية

الشمالي: نسعى لنصل الى التكامل الاقتصادي

مشروع لاقمة مبنى متعدد الاستخدامات وموفر للطاقة في اربد

هكذا ودّع عون قصر الرئاسة اللبنانية

الأردن يعزي العراق بضحايا حادث انفجار صهريج في بغداد

الأرصاد تتوقع انخفاض الأمطار 30% عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف

تعليق الدوام في مدرسة الرويشد بالفترة المسائية بسبب الظروف الجوية

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

عاجل

إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

الأحد، 30-10-2022 01:33 م

الأرصاد تتوقع انخفاض الأمطار 30% عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف

alwakeel (8)


الوكيل الإخباري - 
توقعت دائرة الأرصاد الجوية بحسب التنبؤات الموسمية أن يكون معدل الأمطار خلال موسم الخريف الحالي أقل 30% من معدلاتها الطبيعية من كل موسم خريفي .

اضافة اعلان


وقالت الأرصاد اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" إن المملكة شهدت حالتين من عدم الاستقرار الجوي منذ بدء فصل الخريف الحالي متوقعة مزيد من الهطول المطري. 


وأضافت أن المملكة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوي متوسطة مصحوبة بتساقط أمطار متفرقة يوم الثلاثاء القادم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة .


وأشارت أن الأمطار ستكون متفرقة على المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطر 1

الأرصاد: فرصة ضعيفة لتساقط زخات خفيفة من المطر اليوم

1020222411023219625962

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

10202222203759623721644

الارصاد : عودة الأمطار والاجواء الباردة الى المملكة في هذا الموعد

ابراج السادس

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة اليوم

10202227183154351920327

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

1020222462413981971268

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

أخبار متعلقة
0L5A1677

الأرصاد تكشف عن المنطقة التي سجلت أعلى هطول مطري

22022561742419293580

الأردن على موعد مع أمطار غزيرة الاحد

للل

بالفيديو.. عواصف رعدية على شواطئ العقبة

220212093226524238184

توقع سقوط زخات مطرية مصحوبة بالرعد في مناطق متفرقة اليوم

8202230172259779405309

الارصاد تحذر سائقي المركبات من خطر الانزلاق

fffff

شاهد بالفيديو .. تساقط الامطار في الاردن