الأحد 05-02-2023
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الأحد، 05-02-2023 06:27 ص

الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

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الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في عدد من المناطق خاصة في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد.

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ليلاً: 
أجواء شديدة البرودة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.


خليج العقبة:     
نهاراً: الأجواء باردة نسبياً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج. 


ليلاً: الأجواء باردة، والرياح شمالية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. 


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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