الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

الوكيل الاخباري- أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن يوم غد الثلاثاء ستشهد المملكة انخفاض قليل على الحرارة، الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليـــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

