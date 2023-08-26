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السبت، 26-08-2023 06:24 ص

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية في الاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة العظمى ضمن معدلاتها الطبيعية اليوم السبت لمثل هذا الوقت من السنة لذا تسود أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح في شمال المملكة ،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.اضافة اعلان



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب  فوق المرتفعات الجبلية العالية .

 




 

 


 

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