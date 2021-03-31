الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 31-03-2021 04:38 م

الأرصاد تكشف عن عودة الأمطار للمملكة

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 الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة الجمعة وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات الليل تتناقص الغيوم تدريجياً وتضعف الهطولات، الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تخف سرعتها أثناء الليل .
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⚠ التحذيرات:

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات النهار في المناطق التي تشهد هطول المطر.
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.  
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

 




 

 


 

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