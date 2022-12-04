الأحد 04-12-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تكشف فرص تساقط الثلوج خلال الشهر الحالي

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الأحد، 04-12-2022 04:07 م

الأرصاد تكشف فرص تساقط الثلوج خلال الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أنه لا يوجد هناك أي فرص لتساقط الثلوج خلال الثلث الأول من شهر كانون أول الجاري.اضافة اعلان


وقال آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن فرص تساقط الثلوج في الأردن تكون أكبر خلال شهري كانون ثاني وشباط المقبلين فيما تكون نسبة تساقط الثلوج أقل خلال شهر كانون أول الجاري.

وأضاف أن شهر كانون الأول الجاري قد يشهد تساقطا غزيرا للأمطار وتشكل الصقيع في مناطق متفرقة إلا أن نسبة تساقط الثلوج تكون أقل.

وأشار آل خطاب إلى أن الثلث الأخير في شهر كانون أول من عام 2021 شهد تساقطا للثلوج على المرتفعات الجبلية الشمالية والجنوبية العالية.

وكانت أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في تقرير المناخ لشهر كانون الأول أن معدل عدد أيام تساقط الثلوج في المملكة خلال هذا الشهر تتراوح بين (0.1-1.00) يوما، أما المعدل العام لعدد أيام تشكل الصقيع في المملكة خلال الشهر تتراوح بين (0.1-11) يوما.

 




 

 


 

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