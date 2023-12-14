الأرصاد توضح حول أمطار الاسبوع

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن الأمطار التي هطلت في مختلف مناطق المملكة، منذ مساء الأحد الماضي وحتى مساء الأربعاء، رفعت الموسم الحالي، بنسب تراوحت بين 3 و48 بالمئة، من المعدل الموسمي المطري العام.



وأضاف في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المناطق الجنوبية والشرقية الأعلى تسجيلاً لكميات الأمطار خلال هذه الفترة، حيث بلغ أعلى مجموع مطري خلال الفترة في المناطق الجنوبية بمحطة رصد الطفيلة بمجموع مطري بلغ 23.7 ملم محققةً ما نسبته 12 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد الشوبك بمجموع 21.6 ملم محققةً ما نسبته 7 بالمئة، من معدلها الموسمي العام.



وبحسب البيان، سجلت محطة رصد مطار الملك حسين الدولي/العقبة مجموع مطري بلغ 11.1 ملم محققة ما نسبته 48 بالمئة من معدلها الموسمي العام وهي النسبة الأعلى خلال الفترة، أما في المناطق الشرقية سجلت محطة رصد الصفاوي أعلى مجموع مطري بلغ 18.8 ملم محققة ما نسبته 26 بالمئة، من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الأزرق بمجموع 17.9 ملم محققة ما نسبته 30 بالمئة من معدلها الموسمي العام.

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