الارصاد: هذه المناطق التي تشهد هطولاً للامطار والبرق والرعد - خريطة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان صور الرادار الملتقطة في ادارة الارصاد الجوية الاردنية تشير لمناطق عدة من المملكة والتي تشهد حاليا تساقطاً للامطار ما بين المتوسطة الى غزيرة المصحوبة بالبرق والرعد.



ووفق الادارة تأثرت المملكة تدريجيًا اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي ، حيث تشهد أجواء غائمة جزئيا ودافئة نسبيا مع فرصة لتساقط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة بدءًا من المناطق الجنوبية، مع تحذيرات من تأثير الرياح الجنوبية الشرقية، وخاصة في فترة المساء والليل .

اضافة اعلان

ونشرت إدارة الأرصاد الجوية صورة لرادار الطقس التي تظهر مناطق تشهد هطولا للامطار :





