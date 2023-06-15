الخميس 15-06-2023
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الخميس، 15-06-2023 06:11 ص

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للغبار ظهر اليوم

غبار


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة  لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية .

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ليلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة
التحذيرات ليوم الخميس: 


- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب  فوق  المرتفعات الجبلية والسهول.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


أما يوم الجمعة نهاراً: ترتفع درجات الحرارة قليلاً؛ الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة فوق  المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة  مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

 التحذيرات ليوم الجمعة :
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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