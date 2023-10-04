الارصاد : أمطار على هذه المناطق وتحذير من خطر الانزلاق

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه يحتمل سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر اليوم في اجزاء من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .



واضافت ان الأجواء ستكون ليلاً مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع تواجد لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة