الارصاد : أول موجة حر ستؤثر على الاردن ودرجات الحرارة تلامس 45 مئوية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن المملكة ستتأثر يوم الاربعاء الموافق 12/07/2023 بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة الى المملكة مصدرها شبه الجزيرة العربية



واضاف آل خطاب بأن درجات الحرارة تلامس ال 45 درجة مئوية في العقبة وما بين 37 الى 39 درجة مئوية بالعاصمة عمان خلال موجة الحر المتوقع أن تؤثر على المملكة اعتباراً من الأربعاء وتستمر عدة أيام ومصدرها شبه الجزيرة العربية .



حيث ستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة في معظم ألمناطق وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة .



وأضاف ال خطاب أن هذه الموجة تعتبر هي الأولى خلال صيف 2023 ومن المتوقع ان تبدأ بالتأثير يوم الأربعاء وتستمر لعدة أيام لاحقة حتى بداية الاسبوع القادم.



ونبه آل خطاب خلال تأثير موجة الحر بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الذروة "الظهيرة "خصوصا من تتطلب طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وكذلك بعدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة وعدم إشعال النيران .



كما اشار ال خطاب الى بعض النصائح للتعامل مع موجة الحر كارتداء الملابس ذوات الالوان الفاتحة وارتداء واقيات الرأس وشرب كميات وفيرة من المياه .

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