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السبت، 24-06-2023 01:20 م

تعرف على حالة الطقس يوم عرفة وأيام عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري- صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بان تحليلات النماذج العددية في ادارة الارصاد الجوية تشير الى ان  الاجواء خلال يوم عرفة وعيد الاضحى المبارك ستكون اجواء مستقرة في كافة مناطق المملكة وستسود اثناء النهار اجواء صيفية معتدلة الحرارة في اغلب المناطق بينما خلال الليل ستكون الاجواء لطيفة حيث ستتراوح درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان خلال فترة النهار من  30-31 درجة مئوية بينما تنخفض خلال الليل مابين   17-18 درجة مئوية.

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اما بالنسبة للمرتفعات الجبلية العالية فقد بين آل خطاب بانه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة مابين 27-28 درجة مئوية نهارا وتنخفض ليلا مابين 14-15 درجة مئوية .


واضاف ال خطاب بان التحليلات تشير الى ان المناطق المنخفضة مثل الاغوار والبحر الميت والعقبة ستسود فيها الاجواء الحارة نهارا والمعتدلة ليلا ويتوقع ان تكون درجات الحرارة خلال فترة العيد في هذه المناطق تتراوح مابين 38-39 درجة مئوية نهارا وتنخفض ليلا مابين 25-27 درجة مئوية .

واشار ال خطاب بان كافة المناطق في المملكة مناسبة للقيام بالرحلات والسياحة الداخلية مع التنبيه خلال  فترة الظهيرة وخاصة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة تجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس و لفترات طويلة .


 




 

 


 

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