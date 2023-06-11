المملكة على موعد مع منخفض خماسيني جديد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بامتداد لمنخفض جوي خماسيني يتركز إلى الشمال من الأراضي المصرية ، وفق مواقع مختصة بالطقس .



بدورها قالت ادارة الارصاد الجوية انه مع ساعات المساء والليل يوم الثلاثاء تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي جديدة تشهد أمطار متفرقة مع ارتفاع بدرجات الحرارة .



ووفق الادارة لموقع الوكيل الاخباري تتكاثر كميات الغيوم وتتحول الاجواء الى مغبرة في اغلب المناطق، مع احتمال لتساقط زخات خفيفة من المطر في اماكن مختلفة من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وأضافت أن الحالة ستبدأ صباح يوم الثلاثاء وستستمر لغاية ساعات الصباح من يوم الأربعاء القادم .

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