الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

مركز التوثيق الملكي يطلق برنامج الفهرسة الإلكتروني

المملكة على موعد مع منخفض خماسيني جديد

ليبيا تعترف بجميع الجامعات الرسمية وتعتمد دراسة الطلبة الليبيين فيها

تطوير العقبة: نعمل على إنشاء أول مسار ألياف ضوئية بحري يربط قارتي آسيا وأوروبا

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة

الجامعة الأردنية: تأجيل قروض صندوق الادخار لشهر حزيران

توقيف عضو هيئة إدارية سابق بنادي رياضي بجرم الاختلاس

ولي العهد يطلع على سير العمل في برامج شركة تطوير العقبة ومشاريعها

الاحتلال يهدم سور أرض زراعية في قلقيلية

إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء

الأحد، 11-06-2023 05:33 م

المملكة على موعد مع منخفض خماسيني جديد

62023418315889098279


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بامتداد لمنخفض جوي خماسيني يتركز إلى الشمال من الأراضي المصرية ، وفق مواقع مختصة بالطقس .

بدورها قالت ادارة الارصاد الجوية انه مع ساعات المساء والليل يوم الثلاثاء تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي جديدة تشهد أمطار متفرقة مع ارتفاع بدرجات الحرارة .

ووفق الادارة لموقع الوكيل الاخباري تتكاثر كميات الغيوم وتتحول الاجواء الى مغبرة في اغلب المناطق، مع احتمال لتساقط زخات خفيفة من المطر في اماكن مختلفة من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
 
وأضافت أن الحالة ستبدأ صباح يوم الثلاثاء وستستمر لغاية ساعات الصباح من يوم الأربعاء القادم .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202310124550639141082

مركز التوثيق الملكي يطلق برنامج الفهرسة الإلكتروني

البلد

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

62023416521765482072

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

مطر6

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي الثلاثاء

غبار

الأرصاد: انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم

62023818312297517654

الارصاد تحذر: امطار وغبار وتساقط للبرد السبت

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_37e16ecefd1d23cb2f037ac72624f9b0

بدء تساقط الأمطار الغزيرة في المملكة - فيديو

b8242c2b-الأردن..-طقس-غير-مستقر-اليوم-وغداً-..-فرصة-لزخات-أمطار-طينية-قد-يصحبها-الرعد-والرياح-المثيرة-للغبار-محلياً

أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد بهذه المناطق اليوم وغدا

520232761215565539635

متى تنحسر موجة الغبار عن الاردن ؟

3202314103746639904764

بدء تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

5202326192834333532941

الارصاد : أمطار رعدية على هذه المناطق خلال الساعات القادمة - صورة

0L5A2004

انخفاض قليل على درجات الحرارة الثلاثاء وفرصة ضعيفة لسقوط زخات مطرية