الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 17-02-2021 12:26 ص

الارصاد : الثلوج قادمة الى عدة مناطق خلال ساعات

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الوكيل الاخباري - وفق ادارة الارصاد الجوية فانه اعتباراً من ساعات الفجر، تتعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وماطرة على فترات في الأنحاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، تكون ممزوجة بالثلج أحياناً، قد يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد . 

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كما تهطل زخات من الثلج بين الحين والآخر على المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1000 م وما يزيد، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.


وليلا تعبر الجبهة الهوائية الأشد برودة حيث تنتظم الهطولات وتمتد لتشمل أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، وتهطل الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800م فوق سطح البحر، وتكون متراكمة بشكل متفاوت حسب الأرتفاعات.


 




 

 


 

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