الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

الوكيل الاخباري - انخفاض على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتسود أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



التحذيرات:



🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح الباكر.

🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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