الارصاد : امطار في الاردن يوم الاحد - تحذيرات



الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الاحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، الاجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

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ليـــلاً : الأجواء باردة بوجه عام، وتدريجيا تتكاثر كميات الغيوم مع احتمال في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات من المطر في شمال المملكة .



⛔ التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في شمال المملكة .