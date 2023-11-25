الارصاد : امطار في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الاحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، الاجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
ليـــلاً : الأجواء باردة بوجه عام، وتدريجيا تتكاثر كميات الغيوم مع احتمال في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات من المطر في شمال المملكة .
⛔ التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في شمال المملكة .
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