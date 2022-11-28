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الإثنين، 28-11-2022 07:47 م

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وعودة الامطار الغزيرة الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة مع ساعات الصباح الباكر بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة تكون غزيرة احيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد، وتتهيأ الفرصة تدريجيا لتساقط زخات من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ليلاً : الاجواء غائمة جزئيا، وباردة في اغلب المناطق،مع استمرار توقع تساقط زخات من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا. 

🔺 التحذيرات :
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري. 
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية  خاصة في مناطق البادية بسبب الغبار .
- خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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