الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

تعليق الدوام في مركز وزارة الأشغال غداً

المباشرة بإعادة تأهيل وتوسعة طريق مغير السرحان السويلمة

بيان هام من وزارة الصحة

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

الارصاد تحذر من طقس يوم الثلاثاء

كريشان يجتمع مع رؤساء بلديات الفئة الأولى

منطقة الصفاوي تسجل أعلى معدل مطري في محافظة المفرق

الحكومة الفلسطينية تقر إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

توصية بإلغاء الحجر لمدة أسبوع للقادمين الى الاردن

لبنان: إغلاق 20 مدينة وبلدة لارتفاع الإصابات بكورونا

الإثنين، 07-12-2020 07:51 م

الارصاد تحذر من طقس يوم الثلاثاء

11202030175449696617411


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة
اضافة اعلان

 وتدريجياً خلال ساعات الليل تتزايد كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

- احتمال تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الليل في المناطق التي تشهد هطول المطر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520204154738901007728

منطقة الصفاوي تسجل أعلى معدل مطري في محافظة المفرق

ط

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الإثنين

bb22055a-0b83-436f-b0fa-72c0cd31deb2

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

22020916015451438077

الصقيع يزور المملكة الليلة

باردة

أجواء باردة نسبيا اليوم

1120201620157677935201

الارصاد تحذر من طقس الاحد

أخبار متعلقة
ت

أجواء لطيفـــة اليوم

وك

الثلاثاء .. تشكل الضباب صباحا وأجواء لطيفة

الشع

فرصة لسقوط الأمطــار مساء اليوم

1202025203448723970282

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الأحد

ض

تشكل الضبــاب وسقوط الأمطار .. الخميس

ن

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار