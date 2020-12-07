الارصاد تحذر من طقس يوم الثلاثاء

الوكيل الاخباري -

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تكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات مختلفةوتدريجياً خلال ساعات الليل تتزايد كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:- احتمال تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.- خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الليل في المناطق التي تشهد هطول المطر.