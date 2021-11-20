الارصاد تكشف تطورات الحالة الجوية وتحذر من طقس الاحد

الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الأستقرار الجوي حيث تستمر الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل أثناء النهار زخات من المطر بين الحين والآخر في أنحاء متفرقة من المملكة متوقع ان تكون غزيرة أحياناً لفترات محدودة في بعض المناطق يصحبها الرعد، ويتوقع خلال ساعات الليل أن تضعف فرصة هطول المطر بوجه عام وتتناقص الغيوم ، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .



⚠ التحذيرات:

🔺 خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة أثناء النهار .

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر

🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية

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