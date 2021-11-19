أمطار في أغلب مناطق المملكة حتى مساء الأحد

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة اليوم الجمعة، تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة تتكاثر كمياتها تدريجياً لتصبح الاجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وتسقط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

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ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة احياناً في شمال المملكة لفترات محدودة و يصحبها الرعد، ويتوقع أن يمتد الهطول على فترات إلى أجزاء متفرقة من باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتحذر دائرة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكة.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ السبت، انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحيانا لفترات محدودة في شمال المملكة وأجزاء من مناطق الوسط ويصحبها الرعد احيانا، و تمتد الهطولات تدريجيا لتشمل أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء الأحد، باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحيانا لفترات محدودة في شمال وشرق المملكة ويصحبها الرعد، ويتوقع خلال ساعات الليل أن تضعف فرصة الهطولات تدريجياً وتتناقص الغيوم، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



اما الإثنين، تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 - 10 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 9، وفي مرتفعات الشراة 15 - 8، وفي مناطق البادية 22 - 8، وفي مناطق السهول 19 - 10، وفي الاغوار الشمالية 27 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 19، وفي البحر الميت 28 - 18، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.