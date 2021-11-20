السبت 20-11-2021
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السبت، 20-11-2021 07:19 ص

أمطار غزيرة لفترات محدودة خلال ساعات النهار

مطر 7


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن انخفاض ملموس على درجات الحرارة،والأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية ،ويتوقع أن تكون الهطولات أثناء النهار غزيرة أحياناً لفترات محدودة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية قد يصحبها الرعد أحيانا،والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليـــــــلاً:الأجواء باردة،وغائمة جزئياً،مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:


الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً،وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر بينما تسود أُثناء الليل أجواء مائلة للبرودة قليلا ،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


التحذيرات:


- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية .
- خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض  فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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